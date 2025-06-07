Дрэймонд Грин: «Стеф мне кричит: «Видел трейд?» Я был уверен, что мы получили Дюрэнта»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал о том, как узнал об обмене Луки Дончича.

«Я не мог в это поверить, думал, что у Шэмса взломали аккаунт.

В сети даже есть видео, как мы реагируем на эту новость на благотворительном мероприятии. Я был в шоке. Суперзвезд в 25 лет не меняют, а Лука – мегазвезда, он только что вывел команду в финал.

Когда это случилось, мы как раз были на покерном благотворительном турнире «Уорриорз».

Я буквально за 10 минут до этого виделся с Джо Лэйкобом, владельцем «Голден Стэйт ». Джо загорелся, подбегает ко мне и говорит: «Дрэймонд, кажется, мы сейчас получим Кевина Дюрэнта . Все практически согласовано. Это случится. Мы возвращаем Кевина Дюрэнта». Я такой: «О да, поехали! Давайте!». Мы обсудили это, он спросил, считаю ли я, что это сработает. Я сказал: «Абсолютно». Он ушел, а через две минуты прибегает обратно: «Дрэймонд ! Дрэймонд! Я не должен был ничего говорить. Никому ни слова!» Я ответил: «Джо, я понял. Не скажу никому».

Потом мы сидим на турнире, я сажусь за стол, и где-то через 15 минут Стеф кричит: «Дрэймонд, ты видел обмен?». Я спрашиваю: «Это случилось?». Стеф такой: «Погоди, что?». Я говорю: «А, неважно, ничего. Что случилось?». А он: «Луку обменяли».

Тут я подумал: «Значит, следующий – я. Если уже Лукой торгуют, то скоро и за мной придут», – рассказал Грин.