Дрэймонд Грин: «Слава богу, мы вылетели»

Форвард «Голден Стэйт» пошутил о своем умении получать технические.

Грин стал героем шоу Джимми Киммела, где обсудил свой талант получать технические замечания.

«Вообще-то я сейчас стараюсь не получать технические фолы, и мне даже немного стыдно это признавать.

Я начал плей-офф с мыслью: «Ни одного технаря. Я полностью сфокусирован». И тут же получил пять за три игры. А ведь на весь плей-офф дается только семь – потом дисквалификация. Слава богу, мы вылетели», – отметил Грин.

Грин также раскрыл небольшой лайфхак.

«Когда ты получаешь первый технарь, ты можешь сделать вид, что сошел с ума и говорить арбитрам все что угодно. Ты получаешь полную свободу на небольшой отрезок. Вы, должно быть, думаете, что я слетаю с катушек после первого технического – но просто наступает мое время показывать себя», – заметил игрок.