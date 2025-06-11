Стивен Эй Смит: «Не хотелось бы, чтобы Купер Флэгг присоединился к ряду последних новичков, которые показывают статистику, но не приносят победы»
Стивен Эй Смит поделился ожиданиями от единогласного 1-го номера драфта НБА.
Все сходятся в том, что форвард Дьюка будет выбран первым и попадет в «Даллас».
«Его нужно рассматривать как будущую суперзвезду, игрока, который будет соревноваться за титулы.
Не хочу называть имена, но не хотелось бы, чтобы Купер Флэгг присоединился к ряду последних новичков, которые показывают статистику, но не приносят победы, не становятся частью чемпионской формулы.
Эти парни получают большие деньги, потому что выглядят лучшими в жалких коллективах.
Ему нельзя демонстрировать нечто подобное. Но в его команде Энтони Дэвис и в какой-то момент вернется Кайри Ирвинг», – порассуждал ведущий ESPN.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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