Стивен Эй Смит: «Не хотелось бы, чтобы Купер Флэгг присоединился к ряду последних новичков, которые показывают статистику, но не приносят победы»

Стивен Эй Смит поделился ожиданиями от единогласного 1-го номера драфта НБА.

Все сходятся в том, что форвард Дьюка будет выбран первым и попадет в «Даллас ».

«Его нужно рассматривать как будущую суперзвезду, игрока, который будет соревноваться за титулы.

Не хочу называть имена, но не хотелось бы, чтобы Купер Флэгг присоединился к ряду последних новичков, которые показывают статистику, но не приносят победы, не становятся частью чемпионской формулы.

Эти парни получают большие деньги, потому что выглядят лучшими в жалких коллективах.

Ему нельзя демонстрировать нечто подобное. Но в его команде Энтони Дэвис и в какой-то момент вернется Кайри Ирвинг », – порассуждал ведущий ESPN.