Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»

Алекс Карузо описал задачи «Тандер» на финальную серию.

Защитник «Оклахомы» предельно полезен в этом плей-офф и набрал 20 очков за 27 минут со скамейки запасных во втором матче, реализовав 6 из 11 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

«Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут. Сможем ли мы постоянно выдерживать этот темп и давление в атаке и защите?

Снижение моего игрового времени (по сравнению с карьерными показателями) имеет положительные и отрицательные стороны. У меня только одна передача, я не умею действовать на 75% от своей мощности.

Лу Дорту приходится опекать Тайриза Халибертона большую часть своих минут, в итоге он сам попал один бросок сегодня (3 очка, 1 из 3 с игры). Но он хорошо понимает свою роль.

В этот раз мы лучше продемонстрировали свой стиль. Хороший ритм с попаданиями и проходами в краску.

Попадание в финал уже никому не гарантировано. Нельзя здесь очутиться просто так. Каждый раз нужно это заслужить. Но мне не кажется, что мы достигли чего-либо, пока не одержали эти 4 победы», – заключил Карузо .