«Анадолу Эфес» подпишет Георгиоса Папаянниса

Георгиос Папаяннис вернется в Турцию.

«Анадолу Эфес » подпишет контракт с греческим центровым (27 лет, 220 см).

Папаяннис перейдет в «Эфес» из «Монако », за который провел один сезон. В прошедшем сезоне Евролиги бигмен набирал в среднем 7,3 очка и делал 4,4 подбора за матч.

«Эфес» станет третьим клубом Евролиги в карьере Папаянниса , который дважды выступал за «Панатинаикос» (2014-2016, 2018-2023), а в прошлом сезоне играл за «Фенербахче». До этого он выступал в НБА.