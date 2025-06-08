«Анадолу Эфес» подпишет Георгиоса Папаянниса
Георгиос Папаяннис вернется в Турцию.
«Анадолу Эфес» подпишет контракт с греческим центровым (27 лет, 220 см).
Папаяннис перейдет в «Эфес» из «Монако», за который провел один сезон. В прошедшем сезоне Евролиги бигмен набирал в среднем 7,3 очка и делал 4,4 подбора за матч.
«Эфес» станет третьим клубом Евролиги в карьере Папаянниса, который дважды выступал за «Панатинаикос» (2014-2016, 2018-2023), а в прошлом сезоне играл за «Фенербахче». До этого он выступал в НБА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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