Никита Курбанов о будущем в ЦСКА: «Еще хочется поиграть»
Никита Курбанов ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.
«У меня закончился контракт. Дайте время на празднования, и дальше мы будем разговаривать о будущем.
Мне еще хочется поиграть. По-прежнему хочется побеждать, ощущать этот дух. Посмотрим, как все сложится. Время покажет», – сказал форвард ЦСКА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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