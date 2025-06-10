Никита Курбанов о будущем в ЦСКА: «Еще хочется поиграть»

Никита Курбанов ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.

«У меня закончился контракт. Дайте время на празднования, и дальше мы будем разговаривать о будущем.

Мне еще хочется поиграть. По-прежнему хочется побеждать, ощущать этот дух. Посмотрим, как все сложится. Время покажет», – сказал форвард ЦСКА.