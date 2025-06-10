9

Дрэймонд Грин: «Алекс Карузо – третий по значимости игрок «Оклахомы»

Форвард «Голден Стэйт» считает защитника очень ценным звеном команды.

«Когда я смотрю на эту команду «Оклахомы», то на самом деле считаю, что третий по значимости игрок – это Алекс Карузо... Он очень важен для них, и мне кажется, что против него никогда не строят тактику. И именно потому, что его не учитывают в планах, он выходит в эти финалы и начинает жечь. Но на самом деле он – чемпион, так что он знает, чего ожидать.

Если бы я был тренером соперника, я бы сказал: «Карузо уже бывал в таких ситуациях, он раз за разом доказывал, что может выстрелить, так что я сделаю его ключевой частью нашего плана». Я бы уделил меньше внимания тому, кто еще не проходил через такое… Чет Холмгрен не проходил. Я знаю, что Карузо может обыграть меня, он уже делал это в разных ситуациях. Когда он выиграл чемпионат, он показал, что может быть опасен.

Он очень важен для всего, что они делают. В защите он крайне ценен. В атаке Карузо может быть еще одним разыгрывающим – умным, принимающим верные решения, который будет брать только правильные броски», – заявил Грин.

В 54 матчах регулярного сезона Алекс Карузо в среднем набирал 7,1 очка (44,6% с игры, 35,3% из-за дуги), 2,9 подбора, 2,5 передачи и 1,6 перехвата.

В 18 матчах плей-офф 31-летний защитник улучшил свои показатели: 9,6 очка (46% с игры, 41,6% из-за дуги), 2,6 подбора, 2,4 передачи и 1,7 перехвата.

Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
logoОклахома-Сити
logoЧет Холмгрен
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoАлекс Карузо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В финале НБА играют «клубы с маленьких рынков». Что это вообще значит?
26вчера, 10:03
Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»
19 июня, 14:15
«Не оскорбляйте так нашего GOATа». Чет Холмгрен с юмором ответил на вопрос об Алексе Карузо
79 июня, 05:10
Главные новости
Дон Нельсон: «Тайризу Халибертону следует быть немного более агрессивным в нападении»
9 минут назад
Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»
14 минут назад
Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»
343 минуты назад
«Оклахома» лидировала в счете 95% времени в первых двух матчах финальной серии
сегодня, 14:05
Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье
5сегодня, 13:52
«Даллас» отклонил просьбу «Нью-Йорка» поговорить с Джейсоном Киддом о должности главного тренера
9сегодня, 13:42
Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»
2сегодня, 13:25
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» в 1-м матче
3сегодня, 12:06
Тайриз Халибертон: «Когда приходит успех, люди всегда ищут повод дискредитировать тебя»
1сегодня, 12:06
Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алекса Аврамович об уходе из ЦСКА: «Может быть, я еще вернусь»
37 минут назад
Андрей Ватутин об уходе Аврамовича: «Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве»
57 минут назад
Алекса Аврамович: «Я влюбился в Россию»
1сегодня, 13:33
Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»
сегодня, 11:17
«Хапоэль» нацелился на проведение матчей Евролиги в Софии, «Маккаби» – в Белграде или Дубае
сегодня, 10:50
«Црвена Звезда» нацелилась на центрового «Галатасарая» Эбуку Изунду
сегодня, 07:50
Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
1сегодня, 07:30
Джулиус Томас из тренерского штаба Тьяго Сплиттера в «Париже» претендует на должность главного тренера в Европе
сегодня, 07:15
Дилан Озетковски, скорее всего, заменит Балшу Копривицу в передней линии «Партизана»
сегодня, 07:08
«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова
сегодня, 06:53