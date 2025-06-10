Дрэймонд Грин: «Алекс Карузо – третий по значимости игрок «Оклахомы»

Форвард «Голден Стэйт» считает защитника очень ценным звеном команды.

«Когда я смотрю на эту команду «Оклахомы», то на самом деле считаю, что третий по значимости игрок – это Алекс Карузо ... Он очень важен для них, и мне кажется, что против него никогда не строят тактику. И именно потому, что его не учитывают в планах, он выходит в эти финалы и начинает жечь. Но на самом деле он – чемпион, так что он знает, чего ожидать.

Если бы я был тренером соперника, я бы сказал: «Карузо уже бывал в таких ситуациях, он раз за разом доказывал, что может выстрелить, так что я сделаю его ключевой частью нашего плана». Я бы уделил меньше внимания тому, кто еще не проходил через такое… Чет Холмгрен не проходил. Я знаю, что Карузо может обыграть меня, он уже делал это в разных ситуациях. Когда он выиграл чемпионат, он показал, что может быть опасен.

Он очень важен для всего, что они делают. В защите он крайне ценен. В атаке Карузо может быть еще одним разыгрывающим – умным, принимающим верные решения, который будет брать только правильные броски», – заявил Грин .

В 54 матчах регулярного сезона Алекс Карузо в среднем набирал 7,1 очка (44,6% с игры, 35,3% из-за дуги), 2,9 подбора, 2,5 передачи и 1,6 перехвата.

В 18 матчах плей-офф 31-летний защитник улучшил свои показатели: 9,6 очка (46% с игры, 41,6% из-за дуги), 2,6 подбора, 2,4 передачи и 1,7 перехвата.