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Рик Карлайл: «Каждая пятерка в ротации «Тандер» внесла свой вклад в их успех»

Рик Карлайл не видит слабых мест в «Оклахоме».

8 игроков хозяев получили больше 20 минут на площадке, включая центрового Айзейю Хартенштайна (22 минуты, 3 + 8 подборов + 4 передачи, «+17»), который снова начал матч со скамейки. «Оклахома» сравняла счет в серии после крупной победы (123:107, 1-1).

«Не думаю, что в их ротации была пятерка, которая не сделала свой вклад в их успех. Они весь год были лучшими в лиге в обороне внутри трехочковой линии. Проходить в краску очень тяжело, у нас не было хороших отрезков в этом компоненте.

Всем нашим игрокам нужно действовать лучше. Начинаться все должно с лидеров: Тайриза Халибертона, Паскаля Сиакама и Майлза Тернера. Но людям не стоит оценивать их выступление исключительно по показателям очков и передач.

Также публика «Оклахомы» была исключительной. Нам потребуется такая же поддержка от наших болельщиков», – заключил главный тренер Пэйсерс.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Индианы»
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