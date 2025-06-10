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«Самара» продолжит выступление в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне (ТАСС)

«Самара» решила финансовые проблемы.

«Самара» сумела решить свои проблемы и в следующем сезоне также будет выступать в Единой лиге ВТБ», – передает слова источника ТАСС.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига изучает заявку «Самары» и затребовала документы по участию клуба на следующий сезон.

В прошедшем сезоне клуб столкнулся с финансовыми проблемами и перешел под государственный контроль.

«Самара» завершила регулярный чемпионат лиги предпоследней с результатом 9-35.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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