«Самара» разобралась с финансовыми обязательствами и может сохранить место в Лиге ВТБ
Положение «Самары» стабилизируется.
Организация, столкнувшаяся с финансовыми проблемами и перешедшая под государственный контроль, выплатила долги по зарплате игрокам и тренерам в Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге. Решены также вопросы по старым обязательствам клуба.
В данный момент организация определяется с дальнейшим финансированием. Женский коллектив, скорее всего, останется в высшем дивизионе. Ситуация с мужской командой будет решаться в первой половине июня до совета Лиги ВТБ 17-го числа.
«Самара» завершила регулярный чемпионат лиги предпоследней с результатом 9-35.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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