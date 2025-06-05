«Самара» разобралась с финансовыми обязательствами и может сохранить место в Лиге ВТБ

Положение «Самары» стабилизируется.

Организация, столкнувшаяся с финансовыми проблемами и перешедшая под государственный контроль, выплатила долги по зарплате игрокам и тренерам в Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге. Решены также вопросы по старым обязательствам клуба.

В данный момент организация определяется с дальнейшим финансированием. Женский коллектив, скорее всего, останется в высшем дивизионе. Ситуация с мужской командой будет решаться в первой половине июня до совета Лиги ВТБ 17-го числа.

«Самара» завершила регулярный чемпионат лиги предпоследней с результатом 9-35.