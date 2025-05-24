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Владимир Дячок: «Очень надеемся, что «Самара» сможет сохранить команду в Единой лиге ВТБ»

Владимир Дячок выразил надежду, что «Самара» продолжит выступление в Лиге ВТБ.

«Сейчас рано говорить о составе участников Суперлиги на следующий сезон, так как заявки принимаются до 15 июня. Формат при 16 командах показал свою состоятельность и универсальность, тем не менее расширение до 18 команд выглядит не менее перспективным. Мы очень надеемся, что «Самара» сможет сохранить команду в Единой лиге ВТБ».

Мы живем в реальном мире, и если, допустим, этого не получится сделать, то мы постараемся найти возможность, чтобы команда выступила в следующем сезоне в мужской Суперлиге, если такая заявка придет в РФБ. Уверен, что действующие участники Суперлиги, памятуя победы «Самары» и учитывая сложившуюся ситуацию, будут не против», – сказал исполнительный директор РФБ.

Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности «Самара» не будет участвовать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб перешел под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у него накопились долги на сумму около 200 млн рублей.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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