«Самара», скорее всего, не выступит в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
«Самара», вероятно, покинет Единую лигу ВТБ.
С большой долей вероятности самарский клуб не будет участвовать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает «Матч ТВ».
«Самара» подала запрос на участие в Суперлиге, но на данный момент во втором дивизионе России нет свободных мест, так как в турнире четное количество участников – 16 команд.
Есть вероятность, что «Самара» опустится в Высшую лигу – третий по силе дивизион страны.
В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда заняла 11‑е место с результатом 9-35.
Ранее «Самара» перешла под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у клуба накопились долги на сумму около 200 млн рублей.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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