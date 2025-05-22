«Самара», скорее всего, не выступит в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

«Самара», вероятно, покинет Единую лигу ВТБ.

С большой долей вероятности самарский клуб не будет участвовать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает «Матч ТВ».

«Самара » подала запрос на участие в Суперлиге, но на данный момент во втором дивизионе России нет свободных мест, так как в турнире четное количество участников – 16 команд.

Есть вероятность, что «Самара» опустится в Высшую лигу – третий по силе дивизион страны.

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда заняла 11‑е место с результатом 9-35.

Ранее «Самара» перешла под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у клуба накопились долги на сумму около 200 млн рублей.