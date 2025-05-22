Единая лига ВТБ изучает заявку «Самары» на сезон-2025/26

В Лиге ВТБ запросили документы по участию «Самары» в следующем сезоне.

«Лига изучает заявку «Самары». Мы затребовали документы по участию клуба на следующий сезон», – сказал президент Единой лиги ВТБ Кущенко.

По информации «Матч ТВ», с большой долей вероятности «Самара » не будет участвовать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Ранее клуб перешел под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у него накопились долги на сумму около 200 млн рублей.