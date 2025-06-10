«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
Белград примет «Финал четырех» Евролиги в 2026 году.
Об этом сообщает сербское издание Basketball Sphere.
BasketNews подтверждает, что у Белграда есть веские основания для проведения турнира, но окончательное решение будет принято на следующей неделе. Акционеры Евролиги должны проголосовать за город проведения «Финала четырех» 19 июня.
Основными претендентами на проведение мероприятия считаются Белград и Афины. На решение Евролиги могут сильно повлиять инциденты, произошедшие во время финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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