Власти Кипра отказали «Маккаби Тель-Авив» в проведении домашних матчей в следующем сезоне
Израильскому клубу придется искать другие варианты.
Власти Кипра официально исключили возможность проведения домашних игр «Маккаби Тель-Авив» в предстоящем сезоне Евролиги. Решение объясняется соображениями безопасности.
Предыдущие два сезона клуб отыграл в сербском Белграде.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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