«Барселона» подпишет защитника «Тренто» Майлза Кэйла
Американский баскетболист будет выступать в чемпионате Испании.
По данным Mundo Deportivo, Майлз Кэйл (26 лет, 198 см) переходит в «Барселону». Испанское издание сообщает, что соглашение достигнуто, и сделка готова к завершению.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Кэйл в среднем набирал 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете.
Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости