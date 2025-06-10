0

«Барселона» подпишет защитника «Тренто» Майлза Кэйла

Американский баскетболист будет выступать в чемпионате Испании.

По данным Mundo Deportivo, Майлз Кэйл (26 лет, 198 см) переходит в «Барселону». Испанское издание сообщает, что соглашение достигнуто, и сделка готова к завершению.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кэйл в среднем набирал 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете.

Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
logoБарселона
logoчемпионат Италии
Майлз Кэйл
возможные переходы
logoТренто
logoчемпионат Испании
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дубай» хочет подписать форварда «Барселоны» Джастина Андерсона
9 июня, 10:25
Жоан Пеньярройя останется тренером «Барселоны»
29 июня, 05:59
Алекс Абринес рассматривает возможность завершения карьеры в 31 год
77 июня, 16:44
Главные новости
Дон Нельсон: «Тайризу Халибертону следует быть немного более агрессивным в нападении»
10 минут назад
Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»
15 минут назад
Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»
344 минуты назад
«Оклахома» лидировала в счете 95% времени в первых двух матчах финальной серии
сегодня, 14:05
Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье
6сегодня, 13:52
«Даллас» отклонил просьбу «Нью-Йорка» поговорить с Джейсоном Киддом о должности главного тренера
9сегодня, 13:42
Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»
2сегодня, 13:25
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» в 1-м матче
3сегодня, 12:06
Тайриз Халибертон: «Когда приходит успех, люди всегда ищут повод дискредитировать тебя»
1сегодня, 12:06
Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алекса Аврамович об уходе из ЦСКА: «Может быть, я еще вернусь»
38 минут назад
Андрей Ватутин об уходе Аврамовича: «Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве»
58 минут назад
Алекса Аврамович: «Я влюбился в Россию»
1сегодня, 13:33
Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»
сегодня, 11:17
«Хапоэль» нацелился на проведение матчей Евролиги в Софии, «Маккаби» – в Белграде или Дубае
сегодня, 10:50
«Црвена Звезда» нацелилась на центрового «Галатасарая» Эбуку Изунду
сегодня, 07:50
Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
1сегодня, 07:30
Джулиус Томас из тренерского штаба Тьяго Сплиттера в «Париже» претендует на должность главного тренера в Европе
сегодня, 07:15
Дилан Озетковски, скорее всего, заменит Балшу Копривицу в передней линии «Партизана»
сегодня, 07:08
«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова
сегодня, 06:53