«Барселона» подпишет защитника «Тренто» Майлза Кэйла

Американский баскетболист будет выступать в чемпионате Испании.

По данным Mundo Deportivo, Майлз Кэйл (26 лет, 198 см) переходит в «Барселону». Испанское издание сообщает, что соглашение достигнуто, и сделка готова к завершению.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кэйл в среднем набирал 11,3 очка (46,9% с игры, 44,2% из-за дуги), 3,5 подбора и 1,9 передачи за 25,1 минуты на паркете.