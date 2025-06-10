«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза

«Юта» снова попытается обменять Джона Коллинза.

«Джаз» планирует изучить варианты обмена тяжелого форварда после того, как тот воспользуется опцией продления своего истекающего контракта на сезон-2025/26 за 26,5 млн долларов.

В нынешнем сезоне Коллинз в среднем набирал 18,9 очка и делал 8,2 подбора при 62,8% TS за встречу.

«Юта» была близка к обмену Коллинза перед февральским дедлайном, но сделка сорвалась.