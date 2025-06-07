Стив Войцеховски стал ассистентом главного тренера «Юты»
Стив Войцеховски вошел в тренерский штаб «Юты».
«Джаз» объявил о назначении 48-летнего специалиста ассистентом главного тренера Уилла Харди.
Войцеховски стал вторым тренером из фарм-клуба «Юты» в G-лиге, который был повышен до штаба Харди, после предыдущего главного тренера «Солт-Лейк-Сити» Скотта Моррисона.
Войцеховски провел последние два сезона в качестве главного тренера «Солт-Лейк-Сити», приведя команду к двум подряд выходам в плей-офф и общему результату 41-17. В прошедшем сезоне команда заняла третье место в Западной конференции с результатом 21-13. Команда одержала первую в истории клуба победу в плей-офф, обыграв «Рио-Гранде».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Юты»
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