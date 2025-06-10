Кевин Дюрэнт объяснил, почему отвечает только хейтерам
Форвард «Финикса» не хочет, чтобы им восхищались.
Кевина Дюрэнта спросили о том, почему он отвечает хейтерам, а не тем, кто его поддерживает.
«О чем мы будем говорить? О том, какой я великий? О моих самых запоминающихся моментах, о том, кто меня лучше всего опекает? Я не хочу говорить об этом», – написал Дюрэнт.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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