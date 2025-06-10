Джейсону Кидду не нравилось быть публичным представителем «Далласа» после обмена Луки Дончича
Главный тренер «Далласа» предпочел бы, чтобы кто-то другой общался с прессой.
«По данным источников лиги, Кидду не всегда нравилось быть публичным лицом «Далласа» после того, как клуб обменял Луку Дончича. В матче 10 февраля против «Сакраменто» центровой «Мэверикс» Дэниэл Гэффорд получил повреждение. На фоне кризиса с травмами несколько болельщиков были удалены с арены за протесты против сделки с Дончичем. Кидд тогда не вышел на пресс-конференцию», – написал Джеймс Эдвардс из The Athletic.
У 52-летнего специалиста осталось два года по контракту с «Далласом». Ранее сообщалось, что «Никс» заинтересованы в назначении Кидда главным тренером.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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