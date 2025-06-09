Лука Дончич: «Важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это»

Защитник «Лейкерс» отметил важность понимания своего места на площадке.

«Еще одна важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это. Не нужно пытаться делать то, в чем ты не силен. Это не поможет команде», – сказал Дончич.

«Очень важный аспект команд-победителей – понимание своей роли. Когда игроки начинают неправильно оценивать свою роль и выходят за ее рамки, команда начинает проигрывать», – согласился с Дончичем Стив Нэш.