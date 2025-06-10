Андрей Ватутин: «Увы, не получится сохранить чемпионский состав»

Президент ЦСКА поделился эмоциями после победы в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь нам помог характер. Несмотря на потерю одного из лидеров (Никита Курбанов сломал руку в полуфинальной серии с УНИКСом), ребята показали выдающиеся бойцовские качества (справедливости ради отмечу, что после первой игры «Зенит» потерял Сергея Карасева, а Георгий Жбанов и Алексей Швед играли на уколах). Особенно это было заметно в предыдущей игре в Санкт-Петербурге. Когда мы проигрывали 13 очков за семь минут до конца и совершили невероятный камбэк. Это был ключевой момент в серии. В шестой игре мы уже выиграли без вопросов.

Еще напомню, что это уже второй кубок для нас в этом сезоне. Ранее мы взяли Суперкубок.

- Решение сохранить чемпионский костяк прошлым летом было сложным?

– Зачем что-то менять, если все отлично работает? Учитывая, что мы защитили чемпионство, значит, все было сделано правильно. Результат - это главное. Увы, но в это межсезонье так сделать не получится по разным причинам, которые я пока не хочу озвучивать.

- По эмоциям эта победа равносильна успеху в Евролиге?

– Да, ведь мы шли к ней целый год. Не были фаворитами финальной серии, поэтому мой ответ утвердительный.

И тут бы я хотел выразить огромное уважение соперникам. На мой взгляд, это был самый конкурентный плей-офф в истории Лиги ВТБ. Особенно финал. «Зенит», так же как и мы, заслуживал итоговую победу», – цитирует функционера «Спорт-Экспресс».