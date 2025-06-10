Антон Астапкович о 5-м матче финала: «Это было неожиданно для нас самих. Видно, открылось не второе, не третье, а четвертое дыхание»
Форвард ЦСКА объяснил, как команде удалось победить в 5-й игре серии.
По ходу четвертой четверти армейцы уступали с разницей в 13 очков (63:76), но смогли одержать итоговую победу – 89:84.
«Это было неожиданно для нас самих. Мы смотрели видео и не до конца понимали, почему мы так заиграли. Если не ошибаюсь, последнюю пятиминутку мы выиграли со счетом 26:6. Без сил, без эмоций. Видно, открылось не второе, не третье, а четвертое дыхание. Видимо, нам надо было опуститься на самое дно, чтобы от него оттолкнуться. В тот момент мы были весьма глубоко», – поделился Астапкович.
В той игре форвард провел на паркете 30 минут и набрал 5 очков (1 из 6 с игры), 5 подборов и 3 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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