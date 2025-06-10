«Локомотив-Кубань» расстался с Дмитрием Узинским

Дмитрий Узинский покинул «Локомотив-Кубань».

Легкий форвард (31 год, 199 см) покинул краснодарскую команду в связи с истечением срока действия соглашения.

Узинский присоединился к основной команде «Локо» летом 2022 года и провел за нее три сезона. В составе «Локо » форвард завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, а также стал финалистом Суперкубка в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне Узинский набирал 3,2 очка, 1,8 подбора, 0,5 перехвата и 0,4 передачи за 12:24 минуты игрового времени в среднем за матч.