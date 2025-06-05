«Юта» изучит варианты обмена Коллина Секстона

«Юта» может обменять стартового разыгрывающего.

Ожидается, что «Джаз» выслушает предложения по обмену Коллина Секстона , сообщает инсайдер Эван Сайдери.

В контракте 26-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 19,1 млн долларов.

В нынешнем сезоне Секстон набирал 18,4 очка и делал 4,2 передачи в среднем за матч при 40,6% из-за дуги.