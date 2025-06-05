«Юта» изучит варианты обмена Коллина Секстона
«Юта» может обменять стартового разыгрывающего.
Ожидается, что «Джаз» выслушает предложения по обмену Коллина Секстона, сообщает инсайдер Эван Сайдери.
В контракте 26-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 19,1 млн долларов.
В нынешнем сезоне Секстон набирал 18,4 очка и делал 4,2 передачи в среднем за матч при 40,6% из-за дуги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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