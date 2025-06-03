Остин Эйндж о «танкинге» «Юты»: «В следующем сезоне такого не будет»

Новый президент «Джаз» озвучил планы команды.

Когда Эйнджа спросили, планирует ли «Юта» намеренно проигрывать матчи, чтобы увеличить шансы на высокий выбор в драфте НБА 2026 года, Эйндж ответил, что «в следующем сезоне такого не будет».

В сезоне-2024/25 «Джаз» показали худший результат в лиге (17-65). Несмотря на наибольшие шансы попасть в топ-4 драфта, команда опустилась на пятую позицию после жеребьевки.

В марте НБА оштрафовала клуб на 100 000 долларов за то, что Лаури Маркканен не сыграл против «Вашингтона», что нарушило политику лиги по участию игроков.