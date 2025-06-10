Чарли Каммингс: «Хватит повторять, что Марк Джексон «построил» «Голден Стэйт». С ним это была худшая команда по движению мяча»

Журналист DK Network объяснил, почему Марк Джексон не работает в НБА.

Некоторые известные журналисты, например, Стивен Эй Смит, продвигают Джексона в качестве кандидата на роль тренера «Никс».

«Я вижу, что период Марка Джексона в качестве тренера «Уорриорз» многими неверно интерпретируется. Постоянно появляются утверждения, будто он «построил» команду «Голден Стэйт», которая позже стала династией. Недавно это вновь продвигал Стивен Эй Смит.

Давайте разберемся, что было хорошего и плохого (подсказка: в основном плохого!) во время его работы.

Джексон возглавил команду, которая находилась в состоянии неопределенности. За год до его прихода у клуба сменились владельцы, окончательно ушел Дон Нельсон. К концу первого сезона Джексона у команды также появился новый генеральный менеджер – Боб Майерс. Сказать, что в команде царил хаос, значит, ничего не сказать.

Если в чем-то Джексон преуспел, так это в построении защиты. За три года его работы команда поднялась с 27-го места по рейтингу эффективности в защите на 14-е, а затем на 4-е. До сих пор многие игроки и даже сам Стив Керр признают, что Марк заложил основу защитной идентичности «Уорриорз».

Во многом это связано с изменениями в составе. Новый генменеджер Боб Майерс работал с Джексоном: в их первое межсезонье они обменяли Монту Эллиса на Эндрю Богута, а затем приобрели Андре Игудалу. Это совпало с увеличением игрового времени Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

Проблема была в том, что атака не прогрессировала. Стеф Карри превратился из перспективного молодого в игрока уровня символических сборных, но команда в целом оставалась на том же уровне. Их показатели в нападении при Джексоне – 14-е, 11-е и 12-е места.

Так что у вас была защита чемпионского уровня, зарождающийся звездный бэккорт в лице Стефа и Клэя Томпсона, Дэвид Ли все еще легко забивал в посте, плюс имелись такие пасующие, как Богут, Грин и Игудала.

Почему же атака не взлетела?

Мяч не двигался. Все просто. В последний сезон Джексона в «Голден Стэйт» (51 победа) команда делала меньше всего передач за игру в лиге. «Уорриорз» знамениты своей красивой игрой, но при Джексоне они были одной из самых статичных атакующих команд.

И это делалось осознанно.

Его философия была проста: дать своим лучшим атакующим игрокам использовать свои матчапы снова и снова, пока это не перестанет работать. Вы видели несколько атак подряд от Стефа, затем от Дэвида Ли, потом от Клэя, и так по кругу. Это делало их предсказуемыми.

Это, пожалуй, главная причина, по которой Джексона уволили. У него был лучший бэккорт в лиге, универсальный фронткорт и ценный «склеивающий» игрок. Но отказ от командной игры его погубил.

В следующем сезоне при Керре они стали лидерами лиги по передачам.

Что было дальше, вы и так знаете.

Но это еще не все. Многие знают тактические причины, по которым Марк Джексон потерял работу в пользу Стива Керра, и почему их нельзя сравнивать в плане стратегии. Но мало кто помнит, насколько они отличались вне площадки.

Многие проблемы проистекали из религиозных убеждений Джексона и его деятельности в качестве пастора. Он продолжал проводить проповеди в своей церкви в Южной Калифорнии и так и не переехал в Район залива за три года работы. Владельцам это не нравилось.

В 2013 году центровой «Нетс» Джейсон Коллинз совершил каминг-аут. Марк Джексон публично заявил: «Не в моей раздевалке». Позже он уточнил свою позицию, сказав, что будет «молиться за них», но фраза «молиться за них» многих не устроила, особенно управляющего «Уорриорз» Рика Уэлтса, который был открытым геем с 2011 года.

Дело было не только в самих взглядах, но и в том, как он их выражал. По данным нескольких источников, Джексон называл Коллинза и Уэлтса «теми, кто хватает за член» и говорил, что они «попадут в ад».

Они поговорили наедине, и, по всей видимости, беседа была продуктивной. Но осадок остался. В НБА нет рынка, более связанного с ЛГБТ*-культурой, чем Район залива. Можно с уверенностью сказать, что убеждения Джексона уничтожили его репутацию среди многих болельщиков.

Помимо конфликта интересов из-за совмещения двух должностей и несоответствия его взглядов, были и странные случаи, когда вера влияла на баскетбол. Есть известная история о том, как Джексон и его жена окропляли травмированные лодыжки Стефа Карри святой водой.

Джексон говорил, что его стиль тренерской работы вдохновлялся верой, а свою должность называл «заданием от Бога». В раздевалке он часто цитировал Библию. Стало невозможно отделить его веру от тренерской работы.

Его отношения с окружением были не просто вопросом личных убеждений: он вообще не умел ладить с людьми. Джо Лэйкоб (владелец клуба) говорил об этом на венчурном мероприятии в декабре 2014 года. Проблемы с ассистентами тренера были публичными, но Марк конфликтовал со многими в организации.

Сюда же можно добавить его постоянные заявления о том, что люди внутри и вне клуба «охотились» на него, с намеком на то, что его статус глубоко верующего человека делал его мишенью для атеистов. Он повторяет это и по сей день, когда его спрашивают.

Теперь картина ясна. Джексон построил сильную защиту и дал шанс молодым игрокам, но так и не смог развить атаку. Добавьте к этому конфликты интересов и отсутствие навыков общения. В итоге его уволили.

Каждый год его имя всплывает в списках кандидатов на вакансии тренеров, несмотря на то, что он уже десять лет работает роли комментатора. И каждый год причины его ухода забываются. Люди помнят только, что он «построил основу», а Керр привел команду к величию.

Факты таковы: последняя команда Джексона была худшей в лиге по передачам. В современной НБА командная игра важна как никогда. Уже только это, на мой взгляд, исключает его из списков кандидатов на роль тренера атаки, не говоря уже о главном тренере.

Добавьте отсутствие навыков общения и деструктивные личные убеждения – и станет понятно, почему его всерьез не рассматривают на тренерские позиции. Главный тренер не может быть источником постоянных скандалов, это никогда не приводит к успеху.

Сейчас Джексону 60, он уже два года как не работает на ESPN. Он ведет подкаст с сыном и немного отдалился от баскетбола. Поэтому я обращаюсь к медийным персонам, которые продолжают продвигать его имя в связи с тренерскими вакансиями: «Хватит», – написал Каммингс.

* В ноябре 2023 года верховный суд РФ признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

На самом деле, «Уорриорс» были одними из худших по передачам в первом сезоне Марка Джексона, в последнем они находились на седьмом месте с 23,3 передачи за матч в среднем.