Дон Нельсон получит награду имени Чака Дэйли
Дон Нельсон подтвердил, что станет обладателем награды имени Чака Дэйли.
Вручение награды состоится перед 2-м матчем финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой» (0-1) в воскресенье.
85-летний Нельсон является бывшим игроком, главным тренером и генеральным менеджером. Он занимает второе место по количеству побед в регулярном чемпионате среди всех тренеров в истории НБА. Он руководил «Голден Стэйт», «Далласом», «Милуоки» и «Нью-Йорком».
Награда имени Чака Дэйли (Chuck Daly Lifetime Achievement Award) ежегодно вручается одному из бывших или действующих тренеров за особый вклад в развитие спорта и профессии.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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