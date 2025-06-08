Дон Нельсон получит награду имени Чака Дэйли

Дон Нельсон подтвердил, что станет обладателем награды имени Чака Дэйли.

Вручение награды состоится перед 2-м матчем финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой» (0-1) в воскресенье.

85-летний Нельсон является бывшим игроком, главным тренером и генеральным менеджером. Он занимает второе место по количеству побед в регулярном чемпионате среди всех тренеров в истории НБА . Он руководил «Голден Стэйт », «Далласом », «Милуоки» и «Нью-Йорком ».

Награда имени Чака Дэйли (Chuck Daly Lifetime Achievement Award) ежегодно вручается одному из бывших или действующих тренеров за особый вклад в развитие спорта и профессии.