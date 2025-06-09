«Дубай» хочет подписать форварда «Барселоны» Джастина Андерсона

Клуб из ОАЭ заинтересован в американском баскетболисте.

По информации Чема де Лукаса, «Дубай » активно пытается подписать 31-летнего форварда.

Андерсон , бывший игрок НБА и 21-й номер драфта, начал свою карьеру в Европе в «Бреогане» в 2023 году, затем в сезоне-2023/24 выступал за «Валенсию», а прошлым летом перебрался в «Барселону».

В прошедшем сезоне Евролиги баскетболист в среднем набирал 7,1 очка, 2,8 подбора и 1,4 передачи с индексом эффективности 8,5.