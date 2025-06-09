Жоан Пеньярройя останется тренером «Барселоны»

«Барселона» уступила «Малаге» в четвертьфинале испанской Лиги – 1-2.

Несмотря на удручающие результаты, главный тренер Жоан Пеньярройя сохранит свой пост.

«Совершенно очевидно, что Жоан проделал потрясающую работу, и мы уже работаем над усилением состава на следующий сезон. Я убежден в том, что он останется на своем посту.

Это был очень сложный сезон во всех отношениях. Но прогресс, который игроки показали после Кубка Короля, заслуживает похвалы. Мы завершаем сезон без трофеев, но это можно считать успехом», – заявил генеральный менеджер клуба Хуан Карлос Наварро.

Пеньярройя подписал двухлетний контракт прошлым летом, сменив на посту главного тренера Роджера Гримау.