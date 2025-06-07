Алекс Абринес рассматривает возможность завершения карьеры в 31 год
Алекс Абринес может завершить карьеру по окончании этого сезона.
Источники, близкие к игроку, утверждают, что Алекс Абринес серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в возрасте 31 года, сообщает Mundo Deportivo.
Одной из причин является психическое здоровье игрока, которое он назвал причиной ухода из «Оклахомы», а также тот факт, что «Барселона» хочет изменить его текущий контракт.
У Абринеса есть контракт на следующий сезон, но «Барселона» предложила более длительный срок действия соглашения со значительным сокращением зарплаты. Роль Абринеса в команде уменьшилась в этом сезоне.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mundo Deportivo
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