Алекс Абринес рассматривает возможность завершения карьеры в 31 год

Алекс Абринес может завершить карьеру по окончании этого сезона.

Источники, близкие к игроку, утверждают, что Алекс Абринес серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в возрасте 31 года, сообщает Mundo Deportivo.

Одной из причин является психическое здоровье игрока, которое он назвал причиной ухода из «Оклахомы», а также тот факт, что «Барселона» хочет изменить его текущий контракт.

У Абринеса есть контракт на следующий сезон, но «Барселона » предложила более длительный срок действия соглашения со значительным сокращением зарплаты. Роль Абринеса в команде уменьшилась в этом сезоне.