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Актер Омар Си стал совладельцем «Парижа»

Французский актер и продюсер Омар Си стал совладельцем «Парижа».

«Я большой поклонник баскетбола, и я впервые пришел посмотреть на игру клуба во время их матча Евролиги против «Басконии» в ноябре прошлого года.

Меня поразила энергия команды. На трибунах этот клуб объединяет все многообразие Большого Парижа – нечто действительно ценное. На площадке команда играет с энергией и характером, что подпитывает ее спортивные амбиции. Клуб обладает яркой идентичностью за пределами площадки, особенно в социальных сетях. Я искренне рад внести свой вклад в развитие клуба «Париж», – заявил 47-летний актер.

«Париж» ведет в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Франции против «Бурка» со счетом 1-0.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Парижа»
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