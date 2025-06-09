Дариус Гарлэнд перенес операцию на большом пальце ноги и выбыл на 4-5 месяцев

Дариус Гарлэнд был вынужден пойти на хирургическое вмешательство.

Защитник «Кливленда» получил травму большого пальца ноги в плей-офф в серии с «Майами» и пропустил часть первого и второго раунда, играя через боль против «Индианы», которой его команда уступила в 5 матчах.

По сообщению Шэмса Чарании, первый раз Гарлэнд травмировал палец еще в марте и усугубил травму в плей-офф, из-за чего в итоге потребовалась операция. На реабилитацию уйдет от 4 до 5 месяцев. Гарлэнд пропустит подготовку к следующему сезону и его начало.