Дариус Гарлэнд перенес операцию на большом пальце ноги и выбыл на 4-5 месяцев
Дариус Гарлэнд был вынужден пойти на хирургическое вмешательство.
Защитник «Кливленда» получил травму большого пальца ноги в плей-офф в серии с «Майами» и пропустил часть первого и второго раунда, играя через боль против «Индианы», которой его команда уступила в 5 матчах.
По сообщению Шэмса Чарании, первый раз Гарлэнд травмировал палец еще в марте и усугубил травму в плей-офф, из-за чего в итоге потребовалась операция. На реабилитацию уйдет от 4 до 5 месяцев. Гарлэнд пропустит подготовку к следующему сезону и его начало.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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