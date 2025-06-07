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Женская НБА. 34 очка Мабрей помогли «Коннектикуту» обыграть «Атланту», «Даллас» уступил «Лос-Анджелесу»

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Коннектикут» разобрался с «Атлантой» благодаря 34 очкам Марины Мабрей (84:76), «Лос-Анджелес» победил «Даллас» (93:79).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Атланта – 84:76 (13:17, 23:18, 26:26, 22:15)

КОННЕКТИКУТ: Мабрей (34 + 4 подбора + 4 передачи), Чарльз (19 + 4 подбора), Хартли (11 + 4 подбора + 6 передач).

АТЛАНТА: Грайнер (18 + 6 подборов), Ховард (18 + 4 подбора + 6 передач), Хиллмон-Бейкер (14), Грэй (11 + 6 подборов + 4 передачи).

7 июня. 2.30

Даллас – Лос-Анджелес – 79:93 (17:21, 23:24, 15:22, 24:26)

ДАЛЛАС: Кэррингтон (16 + 4 подбора + 4 передачи), Куинерли (14 + 4 передачи), Гейзельсодер (11 + 10 подборов + 6 передач).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Стивенс (21 + 6 подборов), Хэмби (20 + 4 подбора), Симс (19 + 4 подбора), Плам (11 + 5 подборов + 9 передач).

7 июня. 4.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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