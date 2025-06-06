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Женская НБА. 26 очков и 11 подборов Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Вашингтон», «Финикс» разобрался с «Голден Стэйт»

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

26 очков и 11 подборов Стюарт помогли «Нью-Йорку» победить «Вашингтон» в гостях (86:78), «Финикс» обыграл «Голден Стэйт» на своей арене (86:77).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк – 78:86 (22:17, 12:32, 23:24, 21:13)

ВАШИНГТОН: Ириафен (17 + 9 подборов), Мельбурн (15), Цитрон (13 + 5 подборов), Остин (9 + 11 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (26 + 11 подборов), Ионеску (13 + 7 передач), Берк (12 + 5 подборов).

6 июня. 2.30

Финикс – Голден Стэйт – 86:77 (21:16, 16:22, 24:23, 25:16)

ФИНИКС: Хелд (24), Сабалли (19 + 7 подборов + 5 передач), Уиткомб (9), Вестбелд (7 + 7 подборов).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бертон (16), Фагбенле (12 + 11 подборов), Торнтон (10), Валоо (10 + 5 передач).

6 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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