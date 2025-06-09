Сергей Карасев может принять участие в 6-м матче финала Лиги ВТБ

Сергей Карасев может помочь «Зениту» в Москве.

31-летний форвард отыграл всего 8 минут в финальной серии, получив травму уже в 1-м матче.

Ранее главный тренер Хавьер Паскуаль сомневался в его выходе на площадку в этом сезоне.

Карасев попал в заявку на 6-й матч против ЦСКА в Москве и принял участие в разминке перед игрой.