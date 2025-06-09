Сергей Карасев может принять участие в 6-м матче финала Лиги ВТБ
Сергей Карасев может помочь «Зениту» в Москве.
31-летний форвард отыграл всего 8 минут в финальной серии, получив травму уже в 1-м матче.
Ранее главный тренер Хавьер Паскуаль сомневался в его выходе на площадку в этом сезоне.
Карасев попал в заявку на 6-й матч против ЦСКА в Москве и принял участие в разминке перед игрой.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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