2

Тони Джекири: «Не хотим доводить дело до седьмого матча»

Тони Джекири рассказал о настроении в ЦСКА перед 6-м матчем финала с «Зенитом».

«Все в предвкушении, в хорошем настроении, у нас была классная тренировка, видеопросмотр, на котором разобрали все детали. Думаю, мы собраны, будем сражаться. Надо удачно начать матч и еще мощнее его завершить.

Думаю, тактики будет все меньше. Игра сведется к «нырянию» за ничейными мячами, подборам, сложным броскам, если до них дойдет. Надо сработать командой, быть вместе, получать удовольствие от игры. Будем выступать перед нашими болельщиками, потому не надо дергаться, надо показывать классный баскетбол, который необходим в финале. Не хотим доводить дело до седьмого матча. Надо молиться и сражаться», – сказал центровой ЦСКА.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Тони Джекири
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль о 6-м матче финала: «Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона»
8 июня, 15:41
Валерий Лиходей: «Вполне вероятно, ЦСКА станет в шестом матче чемпионом»
38 июня, 14:37
ЦСКА – Зенит – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 9 июня 2025
18 июня, 09:35Пользовательская новость
ЦСКА выложил влог с победного пятого матча финальной серии
8 июня, 08:36Видео
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
12 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
27 минут назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
22 минуты назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57