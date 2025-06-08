Тони Джекири: «Не хотим доводить дело до седьмого матча»

Тони Джекири рассказал о настроении в ЦСКА перед 6-м матчем финала с «Зенитом».

«Все в предвкушении, в хорошем настроении, у нас была классная тренировка, видеопросмотр, на котором разобрали все детали. Думаю, мы собраны, будем сражаться. Надо удачно начать матч и еще мощнее его завершить.

Думаю, тактики будет все меньше. Игра сведется к «нырянию» за ничейными мячами, подборам, сложным броскам, если до них дойдет. Надо сработать командой, быть вместе, получать удовольствие от игры. Будем выступать перед нашими болельщиками, потому не надо дергаться, надо показывать классный баскетбол, который необходим в финале. Не хотим доводить дело до седьмого матча. Надо молиться и сражаться», – сказал центровой ЦСКА.