  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»
0

Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»

Тайриз Халибертон прокомментировал проблемы в игре «Пэйсерс».

«Мы просто двигаем мяч по периметру. Наше нападение строится от проникновений в краску. Нам нужно чаще и лучше идти в проходы.

Меня по-разному встречают. Иногда с подстраховкой, иногда активными сдваиваниями. Во второй игре я очень глупо терял мяч.

Мы очень хотели лучше сыграть в этот раз. Все наши процессы должны быть лучше, чтобы обеспечить успех. Задача команды нижнего посева – взять одну игру в гостях. Это гонка до 4 побед. И в проигранных матчах многому можно научиться. Я выясняю лучшие точки для атак в рамках этого противостояния», – заключил лидер «Индианы».

Халибертон стал самым результативным в «Пэйсерс» во втором матче финала НБА против «Тандер» (1-1), набрав 17 очков за 34 минуты. За обе гостевых игры ни один баскетболист среди победителей Востока не взял планку в 20 очков.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube House of Highlights
logoИндиана
logoТайриз Халибертон
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер: «Обменял бы все свои очки в этом финале на 2 победы»
6вчера, 13:12
Сенсация отменяется: «Оклахома» – чемпион на 85%, эксперты больше не верят в MVP Халибертона
6вчера, 09:00
Рик Карлайл: «Можете записать на счет Шэя 34 очка еще до того, как он сядет в самолет»
4вчера, 08:50
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
13 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
28 минут назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
23 минуты назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57