Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»

Тайриз Халибертон прокомментировал проблемы в игре «Пэйсерс».

«Мы просто двигаем мяч по периметру. Наше нападение строится от проникновений в краску. Нам нужно чаще и лучше идти в проходы.

Меня по-разному встречают. Иногда с подстраховкой, иногда активными сдваиваниями. Во второй игре я очень глупо терял мяч.

Мы очень хотели лучше сыграть в этот раз. Все наши процессы должны быть лучше, чтобы обеспечить успех. Задача команды нижнего посева – взять одну игру в гостях. Это гонка до 4 побед. И в проигранных матчах многому можно научиться. Я выясняю лучшие точки для атак в рамках этого противостояния», – заключил лидер «Индианы».

Халибертон стал самым результативным в «Пэйсерс» во втором матче финала НБА против «Тандер» (1-1), набрав 17 очков за 34 минуты. За обе гостевых игры ни один баскетболист среди победителей Востока не взял планку в 20 очков.