Рик Карлайл: «Можете записать на счет Шэя 34 очка еще до того, как он сядет в самолет»
Главный тренер «Индианы» отдал должное лидеру соперника.
«Вы можете сразу записать на счет Шэя 34 очка еще до того, как он завтра сядет в самолет на следующий матч. Парень будет набирать очки. Наша задача – сделать так, чтобы ему было как можно сложнее», – сказал Карлайл.
Во втором матче финала защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отметился 34 очками (52% с игры), 5 подборами, 8 передачами и 4 перехватами.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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