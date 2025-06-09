Рик Карлайл: «Можете записать на счет Шэя 34 очка еще до того, как он сядет в самолет»

Главный тренер «Индианы» отдал должное лидеру соперника.

«Вы можете сразу записать на счет Шэя 34 очка еще до того, как он завтра сядет в самолет на следующий матч. Парень будет набирать очки. Наша задача – сделать так, чтобы ему было как можно сложнее», – сказал Карлайл .

Во втором матче финала защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отметился 34 очками (52% с игры), 5 подборами, 8 передачами и 4 перехватами.