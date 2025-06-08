Дон Нельсон наденет именные кроссовки Луки Дончича на вручение награды имени Чака Дэйли

Дон Нельсон наденет кроссовки Дончича в знак протеста против обмена.

Бывший главный тренер и генеральный менеджер «Далласа» Дон Нельсон заявил, что наденет именные кроссовки Луки Дончича «Luka 4» на вручение награды имени Чака Дэйли в знак протеста против обмена словенца из «Мэверикс».

«Лука – мой близкий друг. Я надену пару его новых кроссовок. Я хотел упомянуть об этом.

Моя философия всегда была такой: когда у вас есть отличный игрок, он ваш на всю жизнь. От отличных игроков не избавляются. Когда это произошло, я был очень разочарован», – сказал Нельсон.

Вручение награды состоится перед 2-м матчем финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой» (0-1) в воскресенье.