ACB. 1/4 финала. «Уникаха» победила «Барселону» в овертайме и прошла в полуфинал
Сегодня, 8 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один четвертьфинальный матч.
«Уникаха» (4) выиграла решающий матч у «Барселоны» (5) в овертайме (97:95 ОТ, 2-1) и прошла в полуфинал.
Отставая на 9 очков (73:82) за две минуты до конца основного времени, «Уникаха» совершила рывок 11:2 и перевела игру в овертайм.
АСВ
Плей-офф
1/4 финала (до 2 побед)
Третий матч
«Уникаха» победила в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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