ACB. 1/4 финала. «Уникаха» победила «Барселону» в овертайме и прошла в полуфинал

Сегодня, 8 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один четвертьфинальный матч.

«Уникаха » (4) выиграла решающий матч у «Барселоны » (5) в овертайме (97:95 ОТ, 2-1) и прошла в полуфинал.

Отставая на 9 очков (73:82) за две минуты до конца основного времени, «Уникаха» совершила рывок 11:2 и перевела игру в овертайм.

АСВ

Плей-офф

1/4 финала (до 2 побед)

Третий матч

«Уникаха» победила в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.