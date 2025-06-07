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Брайан Уиндхорст: «При определенных условиях Дариус Гарлэнд может стать доступным для обмена»

«Кливленд» открыт для обсуждения сделки с участием защитника.

«Интересно, что год назад ходили слухи, будто Дариус Гарлэнд хочет уйти из команды. Это определенно обсуждалось: если Донован Митчелл подпишет новый контракт, возможно, Дариус захочет уйти. Тогда позиция «Кэвальерс» была жесткой: Коби Олтмен публично заявлял, что они не собираются обменивать Гарлэнда. Сейчас, спустя год, похоже, появилось понимание, что при определенных условиях он может стать доступным для трейда.

Я не думаю, что сам Гарлэнд хочет уходить. Мне кажется, он доволен тем, как развивается его карьера в «Кливленде», ему нравится его роль в команде. Но «Кэвс» теперь прислушиваются к предложениям и открыты для обсуждения, хотя и не стремятся во что бы то ни стало изменить состав», – заключил Уиндхорст.

Двукратный участник Матча всех звезд Дариус Гарлэнд в прошедшем регулярном сезоне набирал в среднем 20,6 очка, 2,9 подбора и 6,7 передачи за 30,7 минуты на паркете.

Контракт защитника действует до конца сезона-2027/28.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Cleveland
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Брайан Уиндхорст
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Коби Олтмен
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