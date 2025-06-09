Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир» и прошел в финал
Сегодня, 9 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.
«Фенербахче» (1) всухую закрыл серию с «Бахчешехиром» (5).
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Третий матч
«Фенербахче» выиграл серию – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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