Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир» и прошел в финал

Сегодня, 9 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.

«Фенербахче » (1) всухую закрыл серию с «Бахчешехиром » (5). Чемпионат Турции 1/2 финала (до 3 побед) Третий матч «Фенербахче» выиграл серию – 3-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.