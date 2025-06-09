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Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир» и прошел в финал

Сегодня, 9 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.

«Фенербахче» (1) всухую закрыл серию с «Бахчешехиром» (5).

Чемпионат Турции

1/2 финала (до 3 побед)

Третий матч

«Фенербахче» выиграл серию – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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