Скотти Уилбекин продлил сотрудничество с «Фенербахче» на 2 года

Скотти Уилбекин останется в «Фенербахче».

Турецкий клуб делал серьезную ставку на 32-летнего разыгрывающего в этом сезоне, но Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена уже в 1-м матче Евролиги и пропустил весь год.

В предыдущем розыгрыше турнира он набирал 13 очков, 3,3 передачи, 2,2 подбора и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем.

Уилбекин подписал с «Фенербахче », выигравшим этот сезон Евролиги без него, новое двухлетнее соглашение по схеме «1+1».