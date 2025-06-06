Скотти Уилбекин продлил сотрудничество с «Фенербахче» на 2 года
Скотти Уилбекин останется в «Фенербахче».
Турецкий клуб делал серьезную ставку на 32-летнего разыгрывающего в этом сезоне, но Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена уже в 1-м матче Евролиги и пропустил весь год.
В предыдущем розыгрыше турнира он набирал 13 очков, 3,3 передачи, 2,2 подбора и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем.
Уилбекин подписал с «Фенербахче», выигравшим этот сезон Евролиги без него, новое двухлетнее соглашение по схеме «1+1».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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