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Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА по количеству домашних матчей плей-офф подряд с 30+ очками

Лидер «Тандер» теперь делит первое место с легендой НБА.

2-я игра финала стала для Гилджес-Александера девятой подряд на домашней арене, когда ему удавалось набрать 30+ очков. В ней защитник записал на свой счет 34 очка (11 из 21 с игры).

Ранее подобное удавалось только Уилту Чемберлену (1961-1964). 

Серию из 8 игр совершали Майкл Джордан, Джерри Уэст и Боб Петтит.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoДжерри Уэст
logoМайкл Джордан
Боб Петтит
logoШэй Гилджес-Александер
logoУилт Чемберлен
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