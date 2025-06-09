Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА по количеству домашних матчей плей-офф подряд с 30+ очками
Лидер «Тандер» теперь делит первое место с легендой НБА.
2-я игра финала стала для Гилджес-Александера девятой подряд на домашней арене, когда ему удавалось набрать 30+ очков. В ней защитник записал на свой счет 34 очка (11 из 21 с игры).
Ранее подобное удавалось только Уилту Чемберлену (1961-1964).
Серию из 8 игр совершали Майкл Джордан, Джерри Уэст и Боб Петтит.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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