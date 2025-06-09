Против «Оклахомы» у Халибертона худшие показатели плей-офф по заходам в «краску»

«Тандер» удается нейтрализовать лидера «Индианы».

Согласно ESPN Research, во втором матче Тайриз Халибертон заходил в трехсекундную зону только при 9 из 100 касаний мяча (9,0%), в первом матче – при 7 из 108 касаний (6,5%). Это его худшие показатели за 18 матчей плей-офф в этом сезоне.

«Наша атака строится изнутри наружу. Нам нужно лучше проникать под кольцо. Они стягиваются в трехсекундную и не дают проходить, но, думаю, мы можем значительно улучшить игру в этом аспекте.

Однако они очень мобильны в защите. У них отличные защитники в «точке атаки» и великолепные рим-протекоры. Это сильная защищающаяся команда», – объяснил Тайриз Халибертон.

Во второй игре Халибертон допустил 5 потерь. Это повторение худшего результата за весь сезон.