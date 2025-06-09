В трансляции 2-й игры финала на паркет с помощью графики добавили изображение кубка Ларри О’Брайена
Лига услышала недовольство фанатов.
После 1-го матча финальной серии в соцсетях поднялось недовольство «пресным» видом площадки.
Адам Сильвер отреагировал на это, заявив, что «возможно, получится вернуть логотипы с трофеями». По его словам, их убрали из соображений безопасности игроков, логотипы делали площадку слишком скользкой.
На трансляции 2-го матча с помощью графики были добавлены изображения кубка Ларри О’Брайена, выглядящие не лучшим образом. По ходу матча логотипы с трофеем были заменены на другое изображение.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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