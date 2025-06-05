Граффити Кобе Брайанта с дочерью в Лос-Анджелесе было снова испорчено через несколько дней после восстановления
Вандалы продолжают портить изображение Кобе Брайанта.
Граффити знаменитого баскетболиста с дочерью в Лос-Анджелесе снова было испорчено через несколько дней после восстановления. Деньги на реставрацию (5000 долларов) были собраны Лукой Дончичем через GoFundMe.
Автор собирается перенести изображение в другое место. Ситуация, возможно, вызвана конфликтом между уличными художниками.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети No Jumper
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