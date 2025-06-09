Рик Карлайл: «Нельзя победить, если ты только реагируешь, а не действуешь на опережение»
Главный тренер «Индианы» остался недоволен игрой своей команды.
«Пэйсерс» уступили «Оклахоме» во втором матче – 107:123 (1-1 в серии).
«Опять плохая первая половина. Очевидно, это серьезная проблема. Мы просто плохо играли. Во второй половине немного лучше. Но нельзя быть успешной или стабильной командой, если ты только реагируешь, а не действуешь на опережение», – сказал Карлайл.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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