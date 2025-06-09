Рик Карлайл: «Нельзя победить, если ты только реагируешь, а не действуешь на опережение»

Главный тренер «Индианы» остался недоволен игрой своей команды.

«Пэйсерс» уступили «Оклахоме» во втором матче – 107:123 (1-1 в серии).

«Опять плохая первая половина. Очевидно, это серьезная проблема. Мы просто плохо играли. Во второй половине немного лучше. Но нельзя быть успешной или стабильной командой, если ты только реагируешь, а не действуешь на опережение», – сказал Карлайл .