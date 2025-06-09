Шэй Гилджес-Александер набрал больше 3000 очков в сезоне-24/25
Лидеру «Оклахомы» покорилось уникальное достижение.
Во втором матче с «Индианой» Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка, реализовав 11 из 21 с игры, 11 из 12 с линии.
Таким образом общее число его очков за сезон, включая регулярный чемпионат и плей-офф, перевалило за 3000.
Гилджес-Александер стал 12-м игроком, которому такое удавалось.
Ранее это сделали: Майкл Джордан (10 раз), Уилт Чемберлен (5 раз), Лука Дончич (2023/24), Джеймс Харден (2018/19), Кевин Дюрэнт (2013/14), Кобе Брайант (2005/06), Шакил О’Нил (1999/2000), Боб Макаду (1974/75), Карим Абдул-Джаббар (1971/72), Рик Бэрри (1966/67), Элджин Бэйлор (1962/63).
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети НБА
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